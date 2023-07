Rutte spreekt Zelensky op NAVO-top

Demissionair premier Mark Rutte heeft op de NAVO-top ook een onderonsje met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Ze spreken elkaar woensdag op de top in Vilnius, twittert de president.

Zelensky is dinsdagavond aangeschoven op de tweedaagse top, ook al dreigde hij nog even weg te blijven. Hij was ontevreden omdat de NAVO Oekraïne nog niet met zoveel woorden uitnodigt om lid te worden, zoals het land vurig wenst. Dat was volgens hem “absurd” en “zwak”.

Rutte noemde de scherpe toon van Zelensky “niet behulpzaam”, maar sprak ook sussende woorden. Hij meent dat Oekraïne toch tevreden kan zijn. Bijvoorbeeld omdat het straks ook op veiligheidsgaranties van NAVO-landen kan rekenen zolang het nog geen deel uitmaakt van de alliantie. Nederland denkt aan toezeggingen over F-16’s en Patriot-luchtafweergeschut. Mogelijk bespreekt Rutte die woensdag met Zelensky.

De Oekraïense president stak Rutte afgelopen weekend nog een hart onder de riem na de val van het kabinet. De twee spraken elkaar afgelopen anderhalf jaar, waarin Nederland zich ontpopte tot een pleitbezorger van meer steun voor Oekraïne, heel geregeld.

Zelensky spreekt op de top verder onder anderen afzonderlijk met de Amerikaanse president, de Duitse bondskanselier en de premiers van het Verenigd Koninkrijk, Canada en Japan.