Halsema: aanval op dragqueen Miss Envy Peru is afschuwelijk

Het is afschuwelijk dat dragqueen Miss Envy Peru is aangevallen door een groep jongens. Dat zegt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema woensdag op Instagram. “Envy Peru hoort bij onze stad, een stad die staat voor vrijheid”, aldus Halsema.

De dragqueen, bekend van tv-programma’s als Drag Race Holland en Make Up Your Mind, liet dinsdag weten in de bus onderweg naar Amsterdam Centraal bedreigd te zijn met een wapen door vier jongens, die het voorval ook filmden. “Zelfs toen ik probeerde afstand te nemen van de situatie door weg te gaan, gingen ze door en bleven ze mij duwen.” Boris Itzkovich Escobar, zoals Miss Envy Peru echt heet, was hierbij overigens niet ‘in drag’.

Escobar gaat aangifte doen van het voorval en roept de lhbtiq+-gemeenschap op om niet te zwijgen wanneer hun geweld wordt aangedaan. Halsema laat weten daar blij mee te zijn en die oproep te steunen. “Ik weet dat het niet gemakkelijk is en dat velen binnen de lhbtiq+-gemeenschap dagelijks strijden voor acceptatie. Aan Envy Peru, en aan iedereen wil ik zeggen: jullie zijn niet alleen. Wij staan achter jullie. De strijd om altijd en overal veilig en vrij te zijn, is een strijd die wij samen voeren en waarbij we elkaar niet loslaten.”