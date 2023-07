Opnieuw aanhouding in onderzoek naar explosies in Emmen

De politie heeft dinsdag een 43-jarige man uit Emmen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een explosie en brandstichting in de Drentse stad in november vorig jaar. De man zit vast en wordt verhoord, meldt de politie woensdag. Na de arrestatie is ook een pand doorzocht, waarbij meerdere goederen in beslag zijn genomen.

De aanhouding van de Emmenaar is onderdeel van een groter onderzoek naar verschillende explosies en brandstichting in Emmen. Die waren allemaal in oktober en november vorig jaar. De 43-jarige verdachte zou in november betrokken zijn geweest bij een explosie en brandstichting op de Halvemaanweg. Daar werd op 13 november een zogeheten shell tot ontploffing gebracht bij een auto, ofwel een mortierbom. Een dag later gingen op dezelfde plek een auto en een schuur in vlammen op.

Ongeveer in dezelfde periode waren er ook explosies in de Kolhoopstraat, de Stienackers en Het Meerveld in Emmen. Voor die laatste twee ontploffingen werden vorige week vier mannen aangehouden. In het onderzoek naar de explosie bij een restaurant in de Kolhoopstraat, in het centrum van Emmen, zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie heeft vorige week wel beelden gedeeld van de ontploffing, in de hoop dat iemand de verdachte herkent.

Omdat voor de explosies in Emmen steeds shells worden gebruikt, sluit de politie niet uit dat de verdachten elkaar kennen of elkaar helpen. Ook verwacht de politie dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen in het onderzoek. Op beelden van de explosie en brandstichting op de Halvemaanweg zijn meerdere verdachten te zien die nog worden gezocht.

De politie zegt ervan uit te gaan dat de 43-jarige man die dinsdag is aangehouden niet op die beelden staat. De beelden zijn vorige week openbaar gemaakt, tegelijk met die van de explosie in de Kolhoopstraat.