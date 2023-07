Herstel en versterking in Groningen ‘op volle kracht’ verder

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) heeft woensdag in gesprek met Groningse bestuurders “stevig herbevestigd” dat de val van het kabinet geen consequenties moet en mag hebben voor de herstel- en versterkingsoperatie na de aardbevingen in Groningen. “Onze inschatting en die van de staatssecretaris is dat er voldoende politiek draagvlak is om hiermee op volle kracht door te gaan”, zei Susan Top, de nieuwe gedeputeerde voor mijnbouw, schade en versterken tegen Provinciale Staten.

Vijlbrief had vrijdag na de val van het kabinet al laten weten dat de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in het aardbevingsgebied geen vertraging mag oplopen. Premier Mark Rutte zei dat het kabinet zich ook in demissionaire status blijft richten op de afhandeling van de problemen in Groningen. De provincie stuurde deze week een brief naar Den Haag met het verzoek ‘Groningen’ niet controversieel te verklaren, wat veel steun kreeg in Provinciale Staten.

Met het “behulpzame” pakket van vijftig maatregelen dat het kabinet aankondigde na het rapport van de parlementaire enquĂȘtecommissie over de gaswinning kan volgens gedeputeerde Top ook worden doorgepakt. Zij probeert er samen met Vijlbrief voor te zorgen dat de inwoners zo min mogelijk last krijgen van “bureaucratisering en juridisering”.

De regering heeft besloten de gaskraan per 1 oktober helemaal dicht te draaien. De Provinciale Staten zijn bezig samen met het nieuwe bestuurscollege een zogeheten zienswijze op te stellen over wat daar allemaal bij komt kijken. Als het gaat om de sluiting van de gasputten “houden we de vinger aan de pols”, verzekerde Susan Top. Haar verwachting is dat de behandeling in de Tweede Kamer van de eerste benodigde wetgeving in het najaar “niet op de helling komt” en ze rekent op goedkeuring.