VluchtelingenWerk vraagt gemeenten: kom zelf met plan asielopvang

Nu het er naar uitziet dat er door de val van het kabinet voorlopig geen spreidingswet komt voor asielzoekers, roept VluchtelingenWerk Nederland gemeenten op zelf met een plan te komen. “Het opvangtekort kan niet wachten tot na de verkiezingen”, laat de organisatie weten. “We roepen alle burgemeesters op om nu zelf het initiatief te nemen. Kom met een plan, politiek Den Haag mag bij het kruisje tekenen.”

Volgens VluchtelingenWerk heeft Den Haag zichzelf door partijpolitieke belangen “buiten spel gezet”. “Met een demissionair kabinet en een Tweede Kamer die de komende tijd veel met zichzelf bezig is, gaan we niet verder komen”, zegt de organisatie.

VluchtelingenWerk roept daarom gemeenten op zelf verantwoordelijkheid te nemen. “Laat zien hoe het ook kan. Wij denken daar graag over mee en staan met duizenden vrijwilligers klaar om zelf ook de handen uit de mouwen te steken.”

Het kabinet werkte voor de val aan een spreidingswet die moet zorgen voor een eerlijke en evenredige verdeling van asielzoekers over alle gemeenten. De wet wordt nu mogelijk controversieel verklaard, wat inhoudt dat de Tweede Kamer er tot aan de verkiezingen, de formatie en de komst van een nieuw kabinet niet meer over praat.

Dat demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken) heeft opgeroepen de spreidingswet toch te behandelen, is volgens de organisatie “de eerste stap in de juiste richting”. Verder ontbreekt het ook niet aan wil in bijna alle gemeenten, constateert VluchtelingenWerk. “Als randvoorwaarden als kleinschaligheid mogelijk worden gemaakt zijn we er snel uit, en kunnen we weer gaan opbouwen in plaats van pleisters blijven plakken.”