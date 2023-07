Kledingruzie lijkt aanleiding dodelijke steekpartij Rotterdam

De 19-jarige Tashyke L., die op 29 maart op klaarlichte dag met een machete een 22-jarige jongen doodstak in het centrum van Rotterdam, zou dat hebben gedaan omdat ze ruzie hadden om uitgeleende kleding. Dat zei zijn advocaat woensdagmiddag tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

L. was niet aanwezig in de rechtbank. De rechter besloot zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen.

De man uit Spijkenisse wordt ervan verdacht op de Korte Lijnbaan in het centrum van Rotterdam meerdere malen op het slachtoffer in te hebben gestoken. Dat gebeurde in de buurt van de McDonald’s, even na 13.00 uur. Er waren veel ooggetuigen in de straat toen het gebeurde.

Het 22-jarige slachtoffer, afkomstig uit Helmond, werd na de steekpartij gereanimeerd. De man overleed dezelfde avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De twee kenden elkaar, de verdachte zou volgens zijn advocaat “dure merkkleding” hebben geleend van het slachtoffer en die nog niet terug hebben gegeven.

De rechtbank wil de vriendin van het slachtoffer en de neef van de verdachte horen. De neef zou tijdens de ruzie niet hebben ingegrepen en zou de verdachte zelfs naar het slachtoffer toe hebben geleid. “Hij maakte een foto van het slachtoffer, maar hielp hem niet”, zo zei de advocaat, die over “zeer bijzondere omstandigheden” sprak.

L. blijft vastzitten tot de volgende zitting op 4 oktober. Ook dat is weer een inleidende zitting, omdat het persoonlijkheidsonderzoek naar L. nog niet is afgerond. Daarna kan de zaak wel inhoudelijk behandeld worden, wat het OM betreft. Er waren geen nabestaanden van het slachtoffer aanwezig in de rechtbank. De moeder van het slachtoffer en zijn partner luisterden mee met een livestream.