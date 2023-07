Van der Plas bij installatie nieuwe gedeputeerden Overijssel

Onder toeziend oog van Tweede Kamerlid Caroline van der Plas van BBB is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Overijssel benoemd. Van der Plas nam tijdens de laatste Statenvergadering in Zwolle voor het zomerreces plaats op de publieke tribune, waar ook heel wat familieleden van de nieuwe gedeputeerden zaten. Ze zag hoe namens haar partij Liesbeth Grijsen en Maurits von Martels werden gekozen en geïnstalleerd. Beiden kregen tijdens de felicitaties een fles drank van Van der Plas.

De BoerBurgerBeweging behaalde bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart 17 van de 47 zetels in Overijssel. De BBB bereikte recentelijk een coalitieakkoord met VVD, GroenLinks, PvdA en SGP. Dat akkoord met de naam ‘Schouder aan schouder’ wordt woensdag, na de installatie van het college, besproken in de Staten.

De BBB heeft als grootste partij twee gedeputeerden, de andere partijen ieder één. Namens de VVD is dat Erwin Hoogland, GroenLinks heeft Martijn Dadema naar voren geschoven. Tijs de Bree (PvdA) en Gert Harm ten Bolscher (SGP) beginnen aan hun tweede termijn als gedeputeerde.