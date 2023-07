Veel fractieleiders oppositie waarschijnlijk weer lijsttrekker

Een groot deel van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer gaat de aankomende verkiezingen door met dezelfde lijsttrekker. Zo blijft Geert Wilders lijsttrekker voor de PVV en Thierry Baudet voor Forum voor Democratie. Esther Ouwehand wil volgens een woordvoerder door als lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, en lijkt hiervoor groen licht te krijgen van de leden. Datzelfde geldt voor Laurens Dassen van Volt, laat een woordvoerder weten.

Farid Azarkan is er nog niet uit of hij opnieuw lijsttrekker wil worden van DENK. “De kans is 50/50”, zegt Azarkan desgevraagd. Bij JA21 ziet het ernaar uit dat Joost Eerdmans wederom lijsttrekker kan worden. Voorzitter van de JA21-fractie in de Eerste Kamer Annabel Nanninga laat weten dat ze geen overstap maakt naar het lijsttrekkerschap. Bij de SGP wordt pas over een tijd bekend wie het lijsttrekkerschap op zich gaat nemen, zegt een woordvoerder. De afgelopen jaren heeft Kees van der Staaij de partij aangevoerd. Hij is inmiddels een van de langst zittende Tweede Kamerleden.

Het van Volt afgescheiden Kamerlid Nilufer Gündoğan (Lijst Gündoğan) gaat “snel knopen doorhakken” over haar politieke toekomst, zo laat ze weten. Of Sylvana Simons net als de vorige verkiezingen lijsttrekker wordt van BIJ1 heeft zij nog niet gemeld.