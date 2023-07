Provincie Drenthe wacht met nader onderzoek naar wolvenaanval

Drenthe wacht nog met eigen onderzoek naar de aanval van een wolf op een hobbyboer in Wapse. Eerst moet duidelijk worden wat er precies is gebeurd in de weide in het Drentse dorp, voordat de provincie verder onderzoek doet naar bijvoorbeeld het DNA en de herkomst van de wolf.

Daarnaast was het nieuwe college van gedeputeerden woensdag nog geen half uur geïnstalleerd toen uit het Drents parlement de vraag om eigen onderzoek kwam en hadden de bestuurders er nog niet over kunnen overleggen.

Onderzoek naar mogelijke kruisingen met honden, waardoor hybride wolven kunnen worden geboren die wel mogen worden afgeschoten, ziet de kersverse gedeputeerde Egbert van Dijk (BBB) in elk geval niet zitten. “Hybridisatie van wolven speelt alleen in landen waar zwerfhonden voorkomen, zoals in Oost-Europa. Dat is in Nederland niet het geval.”

Gelderland besloot eerder wel nader onderzoek te laten doen naar het DNA van wolven in die provincie. Provinciale State in Overijssel sloten zich daar woensdag bij aan. Het Drents parlement praat naar verwachting na het zomerreces verder over de wolf in de provincie.