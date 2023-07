Aantal scheepsongevallen flink gestegen, ook fors meer doden

Het aantal scheepsongevallen is het afgelopen jaar flink gestegen. Waren er in 2021 nog 1225 geregistreerde ongevallen op het binnenwater (inclusief zeehavens), een jaar later ligt dat aantal op 1319. In 188 gevallen ging het om (zeer) ernstige scheepsongevallen, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat de stijging “zorgelijk” noemt.

Het ministerie spreekt van een ernstig of zeer ernstig ongeval als er doden en zwaargewonden te betreuren zijn, er ernstige schade is aan lading, infrastructuur of milieu en daarbij een stremming van de vaarweg optreedt of een schip niet meer verder kan of mag varen als gevolg van het scheepsongeval.

Bij deze ongelukken vielen liefst 21 doden en 19 zwaargewonden. Dat zijn er fors meer dan in 2021, toen die aantallen op respectievelijk 5 en 12 lagen. Ook vergeleken met de afgelopen vijf jaar waren er nooit eerder zo veel dodelijke slachtoffers te betreuren. In 2022 vielen de doden bij 16 ongevallen, waarvan 9 in de recreatievaart en 13 in de beroepsvaart. Omdat bij een van deze ongevallen zowel recreatievaart als beroepsvaart betrokken was, tellen de getallen samen op tot een hoger aantal (22) dan het aantal dodelijke slachtoffers (21).

De ernstige incidenten gebeurden vooral in de beroepsvaart, waar het er 117 waren, tegen 78 in 2021. Ook de recreatievaart laat een lichte stijging zien, naar 80, tegen 75 een jaar eerder. Bij een deel van deze ongevallen was zowel beroepsvaart als recreatievaart betrokken en deze getallen tellen samen dus op tot een hoger aantal dan het unieke aantal ernstige ongevallen (188). Volgens het ministerie is er niet een specifieke oorzaak of type ongeval te benoemen die verantwoordelijk is voor de stijging.

Bij de beroepsvaart waren er bij de ernstige incidenten 45 gevallen van aanvaring met infrastructuur, waaronder bruggen of sluizen. Reden om het voorkomen van dit soort aanvaringen speerpunt te maken, schrijft het ministerie in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de recreatievaart was in 51 van de 80 gevallen sprake van een eenzijdig ongeval, dus zonder andere vaartuigen. De risico’s worden onderzocht en maatregelen tegen het licht gehouden. Gedacht wordt aan de invoering van een verplicht vaarbewijs.