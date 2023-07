Verwachte drukte op wegen door vakantie blijft uit

Op de Nederlandse snelwegen is het vrijdagnamiddag niet of nauwelijks drukker dan normaal, meldt een woordvoerster van de ANWB. “Op dit moment staat er nog geen 400 kilometer file op de wegen. Dat is een stuk minder druk dan we hadden verwacht.”

De schoolvakantie in het zuiden is vrijdag begonnen, een week nadat het midden van het land op zomervakantie ging. Toen was het een stuk drukker, want rond deze tijd stond er vorige week zo’n 700 kilometer file. “Mensen lijken goed naar ons te hebben geluisterd”, aldus de ANWB die eerder deze week nog waarschuwde voor drukte op de wegen richting vakantiebestemmingen.

Zaterdag en zondag vertrekken behalve Nederlanders ook veel mensen uit andere landen met de auto richting hun vakantieadres. In Frankrijk en Duitsland worden lange files verwacht. Richting de Italiaanse kust en de grote meren in het noorden van het land en bij de Zwitserse St.-Gotthardtunnel richting Chiasso kan het erg druk zijn.