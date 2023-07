Huis in Rotterdam beschoten, na explosie één nacht eerder

In de Jensiusstraat in Rotterdam is in de nacht van zaterdag op zondag een woning beschoten, meldt de politie rond 03.40 uur op Twitter. Een politiewoordvoerder bevestigt dat het gaat om hetzelfde pand waar in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 02.45 uur ook al een explosie plaatsvond. Bij de beschieting raakte niemand gewond.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd door een open raam een voorwerp het pand in gegooid dat ontplofte voordat de bewoonster uit het huis wist te komen. Ze bleef echter ongedeerd. Na de ontploffing brak er een flinke brand uit, die de brandweer uiteindelijk wist te blussen.

De politie doet onderzoek naar de beschieting in de nacht van zaterdag op zondag en heeft onder meer hulzen veiliggesteld voor dat onderzoek.