Ruzie op feest in Leeuwarden: vier gewonden naar het ziekenhuis

Bij een feest in een zalencentrum aan het Kalverdijkje in Leeuwarden is in de nacht van zaterdag op zondag een ruzie zodanig uit de hand gelopen dat vier mensen gewond met een ambulance naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd, meldt de politie.

De ruzie ontstond rond 00.15 uur. De politie startte meteen na het binnenkrijgen van een melding over de ge√ęscaleerde ruzie een onderzoek en hield kort erna een eerste verdachte aan. Die zit momenteel vast en wordt verhoord. De politie sluit nog meer aanhoudingen niet uit. Agenten spreken met mensen die aanwezig waren op het feest en doet sporenonderzoek.