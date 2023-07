Drenthe vraagt vast 476 miljoen uit stikstoffonds

De provincie Drenthe heeft 476 miljoen euro gevraagd uit het stikstoffonds om volgend jaar en in 2025 maatregelen te kunnen nemen om de stikstofdepositie in de provincie terug te dringen. De provincie was in de voorlopige versie van het Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) nog vaag gebleven over maatregelen en bedragen. Maar de provincie kreeg van het Rijk te horen dat ze geen aanspraak kan maken op geld als ze niet concreter is. Alle andere provincies noemden wel bedragen.

Het provinciebestuur denkt in de komende twee jaar al maatregelen te kunnen nemen die de kwaliteit van de natuurgebieden verbeteren en de biodiversiteit in de provincie verbetert. Daarnaast kan Drenthe met het geld bedrijven uitkopen, wat het nieuwe provinciebestuur uitsluitend op vrijwillige basis wil doen.

Het provinciebestuur wilde in het ingediende plan niet te gedetailleerd zijn omdat de coalitieonderhandelingen op dat moment nog gaande waren. Ook nu is het DPLG nog een proces met vele onzekerheden, schrijven de gedeputeerden aan het Drents parlement. “Met de val van het kabinet is er ook onzekerheid over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Ook is er geen landbouwakkoord.”

Het is nog altijd niet duidelijk op welk bedrag uit het transitiefonds Drenthe in totaal aanspraak wil maken. Andere provincies noemden bedragen die variƫren van 1 miljard (Flevoland) tot 10 miljard euro (Gelderland). Zij vroegen ook al om eerste betalingen om de komende jaren vast onomstreden maatregelen in gang te kunnen zetten.