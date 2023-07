Mogelijke drugsvoorraad coffeeshops in beslag genomen

De politie heeft dinsdagochtend in Maastricht bij invallen in twee boten een grote hoeveelheid softdrugs in beslag genomen. De politie onderzoekt of beide boten werden gebruikt om de voorraad wiet en hasj voor nabijgelegen coffeeshops te verstoppen. Die zouden daarmee wellicht worden bevoorraad. Bij de invallen werd een 33-jarige Maastrichtenaar opgepakt.

In totaal vonden agenten op beide boten meer dan 20 kilo hennep, 45 kilo hasj en duizenden joints. De softdrugs worden vernietigd, kondigde de politie aan. Ook de boten zijn op last van het Openbaar Ministerie in beslag genomen, liet de politie later nog weten. In een coffeeshop mag niet meer dan 500 gram cannabisproduct aanwezig zijn. Per klant mag er per dag maximaal 5 gram verkocht worden. De verkoop dient geregistreerd te worden.