‘Grootste openluchtbordeel van het Caribisch gebied’ naar veiling

Op Curaçao wordt op 26 september het openluchtbordeel Campo Alegre geveild, zo is dinsdag bekendgemaakt. Campo Alegre, dat betekent ‘vrolijk kamp’, sloot in 2020 bij het begin van de coronapademie haar deuren.

Het stond jarenlang bekend als het grootste openluchtbordeel van het Caribisch gebied, met ruimte voor 150 vrouwen die in huisjes hun diensten verleenden. ‘Campo’ werd opgericht in 1949 en liet alleen buitenlandse vrouwen toe om te werken, vooral uit Venezuela, Colombia en de Dominicaanse Republiek.

Na het faillissement in 2020 is er veel meer illegale prostitutie op straat en in bars op het eiland. De nieuwe eigenaar kan op het terrein een nieuw prostitutiebedrijf beginnen, had de minister van Justitie al laten weten. Aanleiding voor de veiling is een ontnemingsvonnis van het hof. Er zou voor vele miljoenen geld uit de onderwereld zijn geïnvesteerd in de legale bovenwereld. De veiling moet voldoende opbrengen om een boete van bijna 15 miljoen Antilliaanse gulden (ongeveer 7,5 miljoen euro) aan justitie te voldoen. Dat geld gaat naar het Criminaliteitsbestrijdingsfonds op het eiland.