VVD-Kamerlid Mariëlle Paul volgt Wiersma op als onderwijsminister

Tweede Kamerlid Mariëlle Paul (VVD) wordt demissionair minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Vrijdag wordt Paul, sinds 2021 Kamerlid namens de liberale partij, beëdigd. Ze volgt Dennis Wiersma op die in juni opstapte nadat er opnieuw een klacht binnen was gekomen over zijn gedrag.

Wiersma lag toen al onder vuur omdat eerder bekend was geworden dat hij onaangenaam en kwetsend gedrag vertoonde tegenover zijn ambtenaren. Hiervoor bood hij zijn excuses aan, maar later werd dus opnieuw geklaagd over zijn gedrag. Demissionair premier Mark Rutte verklapte vorige week al dat de nieuwe onderwijsminister waarschijnlijk een vrouw zou zijn.

Paul voerde onder meer het woord namens de VVD-fractie op onderwerpen als onderwijs en de afhandeling van het toeslagenschandaal. De VVD-politica gaat aan de slag als bewindspersoon in een demissionair kabinet: Rutte bood eerder deze maand het ontslag van zijn kabinet aan omdat partijen het niet eens konden worden over asielmaatregelen. Hoeveel beleid zij de komende maanden – tot de installatie van een nieuw kabinet – nog kan maken, zal afhangen van de Kamer: die bepaalt in september welke dossiers te controversieel zijn om voor de beëdiging van een nieuw kabinet te behandelen.

Overigens was de eerste kabinetspost van Pauls voorganger Wiersma ook in een demissionair kabinet. Het vorige kabinet, Rutte III, was bijna een jaar demissionair en zag een groot verloop van bewindspersonen.

Rutte is “blij” met de benoeming. Hij wenst Paul via Twitter succes. Demissionair minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap Robbert Dijkgraaf feliciteert Paul met haar “eervolle benoeming”. Dijkgraaf nam de afgelopen weken de taken van Wiersma waar.