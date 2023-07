Mobiele nooddijken voor Limburg tegen extreme overstromingen

Waterschap Limburg heeft dinsdag een vierjarig contract getekend met twee bedrijven voor de levering van noodmaterialen. Die zijn van belang om Limburg beter te beschermen tegen extreme overstromingen, maakte het waterschap bekend.

In september wordt de eerste bestelling aan noodmaterialen geleverd, bestaande uit 1800 meter aan noodkeringen. De komende jaren wordt de lengte uitgebreid naar 4000 meter. Voor de mobiele materialen is ruim 400.000 euro uitgetrokken. De materialen kunnen grensoverschrijdend worden ingezet.

De noodmaterialen maken deel uit van een veelomvattend project waarin 1,9 miljoen euro is geïnvesteerd om het beheersen van crises te verbeteren. In dit project werken vijf waterschappen uit Limburg, België en Noordrijn-Westfalen samen. Tot die gezamenlijke aanpak werd besloten na de watersnood in Limburg en omliggende regio’s twee jaar geleden, als gevolg van extreme regenval.

De aanschaf van de nooddijken volgt op een uitgebreide test in Roermond, waarbij nooddijken van meerdere bedrijven werden uitgeprobeerd. De vindingen van het Zweedse bedrijf Geodesign Barriers en MWK Nederland bevielen het beste.

Bij de aanschaf werd niet alleen gekeken naar de prijs-kwaliteitverhouding, maar is ook gelet op de snelheid van de opbouw en de flexibiliteit van het systeem.