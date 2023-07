Rijbewijs ‘politievlogger’ ingevorderd, reed 51 kilometer te hard

Het rijbewijs van politievlogger Jan-Willem Schut is ingevorderd nadat hij na een nachtdienst te hard reed op de snelweg richting huis. Dit maakt Schut zelf bekend in een video op YouTube. Hij reed 51 kilometer per uur te hard. “Ik moet als politieambtenaar weten dat dit consequenties heeft, dat dit gevaarlijk rijgedrag is en dat het een forse verkeersovertreding is.”

Het rijbewijs is volgens Schut opgestuurd naar een officier van justitie, die een besluit moet gaan nemen over de kwestie. Ook heeft hij een schriftelijke berisping gekregen van de politie.

Een woordvoerder van de landelijke eenheid laat in een reactie weten dat Schut alles over de kwestie zelf al heeft gezegd in zijn vlog. “Hij heeft een disciplinaire straf gekregen en blijft in afwachting van het besluit van de officier van justitie zijn werk doen. Zonder rijbewijs, dat wordt nog wel even een uitdaging.”

Schut maakt vlogs over zijn werk bij de politie. Hij heeft meer dan 300.000 abonnees op YouTube. Hij meldt dat hij het wel “zo eerlijk en transparant is” om naar buiten te treden over de kwestie, omdat hij al jarenlang video’s maakt over zijn werk, waarbij hij bijvoorbeeld boetes uitschrijft of zelf rijbewijzen inneemt. Schut meldt dat er op zijn account nog beelden gedeeld zullen worden van hem achter het stuur, dat zijn oude beelden van voor het incident. Nieuwe beelden zullen hem als bijrijder tonen “of misschien op de fiets”.