Uitmarkt niet meer in Amsterdam, maar elk jaar in andere stad

Na 45 jaar verdwijnt de Uitmarkt uit Amsterdam. Het evenement gaat door in een nieuwe vorm: onder de naam ‘DE OPENING van het culturele seizoen’. Volgend jaar is de eerste editie van het nieuwe concept. In welke stad dat gaat zijn, is nog niet bekend. Daarna is elk jaar een andere stad aan de beurt.

De organisatie vond dat het concept van de Uitmarkt hard aan vernieuwing toe was, en liet onderzoek uitvoeren onder betrokkenen uit de sector, overheden en financiers. Daaruit kwam naar voren dat “een Uitmarkt op één centrale plek niet meer aansluit bij het doel om een breed en divers kunst- en cultuuraanbod bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen”. Ook paste de vorm van kraampjes en folders niet in “de huidige digitale en duurzame tijd”.

Het nieuwe plan is dat ieder jaar een andere stad in het laatste weekend van augustus het aanbod van kunst en cultuur viert en in de schijnwerpers zet. “Het is te vergelijken met een nationaal evenement zoals Koningsdag of Sinterklaas”, aldus Stichting Uitmarkt. Naast een centraal podium en live tv-uitzendingen, zet de gaststad de eigen cultuurlocaties open voor publiek en is er een programma met bijvoorbeeld debatten en schrijverscafés. “Andere steden kunnen aanhaken onder dezelfde nationale naam, met eigen instellingen en een eigen culturele programmering, wat de culturele diversiteit en het bereik ten goede komt.”

Dit jaar wordt het begin van het culturele seizoen nog op een kleinschalige manier gevierd, maar wel al onder de nieuwe naam DE OPENING. Onderdeel van het programma is een grote show vanuit het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam op zaterdag 26 augustus, die wordt uitgezonden door de NTR op NPO 2, met optredens van onder anderen Huub van der Lubbe, Eric Corton, Jett Rebel, Claudia de Breij, Naax en Spinvis.