Feestgangers stromen camping Zwarte Cross in Lichtenvoorde op

Het festivalterrein van de Zwarte Cross in het Achterhoekse Lichtenvoorde stroomt donderdag vol met festivalbezoekers. Rond het middaguur gingen de deuren van de camping open en mochten de eerste tentjes worden opgezet.

Bij de ingang konden festivalgangers een glimp opvangen van voormalig directeur Tante Rikie, jarenlang het gezicht van het festival. Zij nam vorig jaar na twee decennia afscheid. Desondanks was ze donderdag wel weer van de partij en ze is ook opgenomen in het programma. Zaterdag staat ze een half uur centraal in de Theatertent om vragen te beantwoorden en cadeaus in ontvangst te nemen.

De Zwarte Cross is dit jaar voor de 25e keer. Het festival duurt tot en met zondag en er komen dit jaar ruim 230.000 mensen op het evenement af. Op de verschillende podia treden onder anderen BLØF, RONDÉ, Bastille, Davina Michelle en Goldband op.

Eerder liet De Feestfabriek, de organisatie van het festival, al weten ontoelaatbaar gedrag op het evenement zo streng mogelijk aan te pakken. Het gaat onder meer om discriminatie, racisme, homofobie, geweld en vrouwonvriendelijk gedrag, maar ook om wildplassen en gooien met bier. Er is overleg geweest met het Openbaar Ministerie over de aanpak van grove overtredingen en de beste kans op vervolging.