Protest in Rotterdam tegen kolen

Extinction Rebellion en Kappen met Kolen voeren vrijdag actie op twee plekken in Rotterdam. De organisaties willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de overslag van kolen.

Meer dan tien actievoerders hebben zich even na 10.00 uur vastgeketend op het spoor aan de Missouriweg op de Maasvlakte, waarover de kolen per trein worden vervoerd. Aan de actie op het spoor doen zo’n 45 actievoerders mee, aldus een woordvoerder. Ze zijn van plan om te blijven zitten tot hun eis, om te stoppen met kolen, wordt ingewilligd. “Als we eerder weggehaald worden, dan komen we terug.”

Naast de blokkadeactie op het spoor wordt ook actiegevoerd bij het Havenbedrijf. Daar blokkeren zo’n twintig mensen de ingang van het World Port Center aan de Wilhelminakade. Deze acties zijn onderdeel van een reeks. Eerder werd actiegevoerd bij Tata Steel in IJmuiden en in de haven van Amsterdam. De acties van vrijdag zijn volgens een woordvoerder het “begin van een langere campagne in Rotterdam”.