Zeeland zoekt met TenneT naar oplossing voor vol stroomnet

De provincie Zeeland en hoogspanningsnetbeheerder TenneT zoeken naar een oplossing voor het volle stroomnet. Sinds woensdag kunnen bedrijven geen nieuwe aansluiting krijgen op het hoogspanningsnet en worden ze op een wachtlijst gezet. De provincie schrijft hiervan geschrokken te zijn.

De provincie meldt dat de Economic Board Zeeland naar een oplossing zoekt met netbeheerders TenneT en Stedin. De Economic Board bestaat uit de provincie, werkgeversorganisatie VNO-NCW en ondernemersorganisatie Impuls Zeeland. “Verduurzaming, vernieuwing en ontwikkeling van bedrijven kunnen hierdoor vertraging oplopen. Het zet het vestigingsklimaat van Zeeland onder druk. Als Zeeuwse partners, gaan we onderzoeken hoe wij gezamenlijk kunnen zorgen voor snelle, creatieve oplossingen”, zegt voorzitter van de Economic Board Zeeland Marinus Schroevers.

Een van de blijvende oplossingen waar de netbeheerders aan werken zijn nieuwe netwerken in Schouwen-Duiveland en Tholen, tussen 2027 en 2029, en een hoogspanningsverbinding naar Zeeuws-Vlaanderen die tussen 2033 en 2035 wordt aangelegd.

De problemen lijken vooral te gelden voor middelgrote en grote bedrijven, omdat die vaker een aansluiting op het hoogspanningsnet nodig hebben dan kleine ondernemingen. TenneT en Stedin onderzoeken samen of er ruimte gecreƫerd kan worden door bedrijven te vragen op drukke momenten minder stroom te gebruiken en juist meer stroom te gebruiken op rustige momenten, zo wordt de belasting beter verdeeld.

Het net wordt steeds voller door onder meer de aanleg van windturbines, zonneparken, laadpalen en warmtepompen. Door de verduurzamingsinitiatieven komen de nieuwe aansluitingen zo snel dat de netbeheerder het net niet hebben kunnen uitbreiden. TenneT wil in de komende jaren het net structureel uitbreiden en investeert daar miljarden euro’s in.

Het probleem speelt in meer delen van Nederland, zo is er ook in de Noordoostpolder in Flevoland momenteel een wachtlijst met aanvragen voor aansluiting op het hoogspanningsnet.