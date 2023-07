Noodverordening in binnenstad Enschede rond wedstrijd FC Twente

In de binnenstad van Enschede geldt woensdag en donderdag een noodverordening vanwege het duel tussen FC Twente en de Zweedse voetbalclub Hammarby IF. De verordening regelt dat supporters die niet voor FC Twente zijn zich niet mogen ophouden in de Enschedese binnenstad. De 1500 Zweedse voetbalsupporters met een kaartje voor de wedstrijd zijn donderdagmiddag welkom in de fanzone van het stadion van FC Twente, maar mogen zich dus verder niet in het centrum begeven.

Met de maatregel wil locoburgemeester Niels van den Berg confrontaties tussen groepen supporters voorkomen. Als FC Twente donderdagavond de tweede voorronde van de Conference League speelt, is in het centrum van Enschede ook een dancefeest aan de gang en vindt de reguliere koopavond plaats. Volgens Van den Berg is het “in het belang van ieders veiligheid” dat de binnenstad woensdag en donderdag niet toegankelijk is voor aanhangers van Hammarby IF en andere clubs dan FC Twente.

De noodverordening geldt van woensdagochtend 10.00 uur tot vrijdag 10.00 uur. Zolang de maatregel van kracht is, kan de politie waar nodig snel ingrijpen om ongeregeldheden te voorkomen.