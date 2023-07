Reisorganisaties hervatten komende dagen vluchten naar Rhodos

Reisorganisaties vliegen de komende dagen weer met vakantiegangers naar het door bosbranden getroffen Griekse eiland Rhodos. Sunweb hervat de reizen vanaf dinsdag naar het noorden, Prijsvrij en Corendon volgen woensdag. TUI wacht nog tot en met vrijdag, omdat ze nu “niet de service ter plaatse kan bieden die reizigers mogen verwachten”.

Vanwege de bosbranden zijn duizenden mensen, onder wie tientallen Nederlanders, geëvacueerd. Daarop besloten diverse reisorganisaties in elk geval zondag en maandag geen nieuwe reizigers naar het Griekse eiland te brengen.

Volgens een woordvoerder van Sunweb gaan de vakanties naar het noorden van het eiland door, maar naar het zuiden nog niet. “Hier volgen we te allen tijde het advies van de autoriteiten”, laat hij weten. Bij Sunweb moesten zo’n 250 reizigers, onder wie honderd Nederlanders, hun accommodatie verlaten. De reisorganisatie heeft geregeld dat mensen terug naar huis kunnen, maar volgens de woordvoerder kiezen de meesten ervoor hun vakantie voort te zetten. Ook zijn de branden vooralsnog geen aanleiding om van de reeds geboekte vakantie af te zien, laat hij weten.

Prijsvrij-medewerkers hebben in het noorden van Rhodos hotels bezocht waar vakantiegangers naartoe zijn overgebracht of omgeboekt. “Daar geniet iedereen van de vakantie en merken ze niets van de branden.” Een kleine duizend Prijsvrij-vakantiegangers zijn momenteel in het noorden van Rhodos.

TUI wacht iets langer met het hervatten van de reizen naar Rhodos. “De situatie ter plaatse wordt nauwgezet gemonitord”, zegt een woordvoerster. “De vluchten blijven wel op de geplande data gaan om de reizigers ter plaatse op te halen en terug naar Nederland te brengen.” TUI heeft dertien mensen naar Rhodos gestuurd om de reisleiding te ondersteunen en te helpen met omboeken of een vlucht naar huis te regelen.

De meeste vakantiegangers van TUI zitten in het noorden, waar de hotels open zijn. “De lokale autoriteiten zijn nog volop bezig om geëvacueerde reizigers te herplaatsen”, aldus de woordvoerster. “De water- en elektriciteitsvoorziening zijn redelijk onstabiel op het eiland en een aantal wegen is afgesloten, want de bosbranden zijn nog niet gedoofd.”

Maandagavond vliegen nog tientallen Nederlandse vakantiegangers van onder meer Sunweb, Prijsvrij, Corendon en TUI terug naar huis. Rond 01.00 uur in de nacht komen er drie vliegtuigen op Schiphol aan vanuit Rhodos.