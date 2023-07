Twee maanden na ingaan blowverbod Amsterdam nul boetes uitgedeeld

Zo’n twee maanden na het ingaan van het blowverbod in de oude binnenstad van Amsterdam zijn er nog geen boetes uitgedeeld, laat een woordvoerster van burgemeester Femke Halsema dinsdag weten. Het blowverbod, dat inhoudt dat het verboden is om in de oude binnenstad op straat cannabis te roken, ging op 25 mei dit jaar in.

Als iemand een joint opsteekt, kan een boete van 100 euro volgen. Zowel agenten als handhavers mogen die uitschrijven. De boete volgt echter pas als niet geluisterd wordt naar een eerste waarschuwing en aan die waarschuwingen wordt dus gehoor gegeven. “Mensen worden eerst gewaarschuwd en maken hun joint dan gewoon uit”, aldus de zegsvrouw.

Het verbod geldt in het hele Wallengebied en op de Dam, het Damrak en de Nieuwmarkt, en geldt ook voor bewoners van het gebied. De maatregel is onderdeel van een vorig jaar aangekondigd pakket dat de drukte en overlast op de Wallen moet tegengaan. Bewoners van de oude binnenstad hebben volgens de gemeente structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en drugsgebruik op straat.