Vertraging verkeer door afsluiting A73-tunnels valt mee

De sluiting van de A73-tunnelbuis in noordelijke richting in Roermond en Swalmen leidt niet tot grote vertragingen van het omgeleide verkeer. De gemiddelde vertraging is zo’n tien minuten, zei projectleider Remco Zaeijen van Midden Limburg Bereikbaar dinsdag. Volgens omgevingsmanager Eric Eussen van Rijkswaterstaat is er tussen de 20 en 30 procent minder verkeer in de regio Roermond. Dat heeft volgens hem te maken met de vakanties, maar ook met het feit dat mensen de auto laten staan en fiets of openbaar vervoer nemen.

De tunnelbuizen in de richting Venlo/Nijmegen gingen vrijdag 14 juli dicht en zijn tot begin september deels afgesloten voor een grote beurt, waarbij om de drie weken de andere tunnelbuis onder handen wordt genomen. De tunnels werden in 2008 in gebruik genomen, en een aantal veiligheidssystemen is aan vervanging toe.

Van de vijftig digitale beveiligingssystemen worden er tien vervangen, de overige veertig worden van moderner materiaal voorzien. Ook komt er een reflecterende asfaltlaag, zodat er op de lampen bespaard kan worden. Door de lichte reflectie van het asfalt oogt de tunnel lichter, zei projectmanager A73 Lieuwe Gietema van aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Ballast Nedam Infra.

Een wereldwijde primeur is de inzet van een robotboor, die 7000 gaten boort in de plafonds van beide tunnels, en dat in drie weken tijd. Dat scheelt vijftien arbeidskrachten, die al die tijd boven hun macht moeten werken, iets wat moeilijk lang vol te houden is, aldus Gietema. De slimme boormachine wordt door een operator bediend, en boort gemiddeld één gat per minuut in beide tunnels. De gaten zijn nodig om onder meer apparatuur op te hangen.

In beide tunnels zijn zo’n zestig tot zeventig mensen, grotendeels arbeidsmigranten, aan het werk, aldus Gietema. Arbeidsmigranten worden ingezet omdat Nederlandse arbeidskrachten te duur zijn, en ze doen vaak werk dat Nederlanders niet meer willen doen, aldus de projectleider.