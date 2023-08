Belangenclub ouders: laat scholen uitval lesuren bijhouden

Scholen moeten verplicht worden de uitval van lesuren in het voortgezet onderwijs bij te houden. Dat wil belangenorganisatie voor ouders Ouders & Onderwijs. Ook moeten scholen verplicht worden de lesuitval openbaar te maken. Kinderen in de regio Midden gaan volgende week als eerste weer naar school.

De organisatie wil dat zo duidelijk wordt hoe groot de lesuitval daadwerkelijk is. Daar is nu geen beeld van, omdat het niet wordt bijgehouden, zegt directeur Lobke Vlaming. “Scholen hebben deze gegevens al, maar er is nog geen verplichting om lesuitval gestructureerd bij te houden of openbaar te maken. Het enige beeld dat we nu hebben is door te kijken naar het aantal openstaande vacatures”, zegt ze.

Ouders & Onderwijs zegt te lobbyen in de politiek voor deze verplichting, maar ziet weerstand van schoolbesturen. “Die zeggen dat het een administratieve last is en dat de informatie concurrentiegevoelig is. Je wilt niet bekendstaan als een school waar 30 procent van de lessen niet doorgaat. Ze hebben er belang bij om die gegevens niet openbaar te maken.”

Uit een peiling in december vorig jaar bleek dat in de eerste zes weken van het nieuwe schooljaar 12 procent van de lessen in het voortgezet onderwijs uitviel. Een derde van de ouders gaf toen aan dat hun kind daardoor een achterstand ontwikkelde. Vlaming verwacht dat met het oplopende tekort aan leraren de uitval alleen maar groter kan worden. “Er zijn steeds meer tekorten en dus zullen er steeds meer lessen uitvallen”, zegt ze.

Het lerarentekort loopt al jaren op. “We weten dat het erger wordt. Wij merken ook aan signalen van ouders dat het steeds meer speelt en dat scholen in de knel komen”, zegt Vlaming. “We krijgen vragen over vierdaagse lesweken: mag dat en hoe moet je daarmee omgaan? En er staan onbevoegden voor de klas. Sommige scholen hebben zelfs nog maar een paar bevoegden, zeker in Amsterdam is dat een probleem. Ook worden klassen steeds groter, soms zitten er tussen de 35 en 40 leerlingen in één klas.”