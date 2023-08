Horeca van twee Brabantse vakantieparken Gillis deze zomer dicht

Peter Gillis mag deze zomer op zijn vakantieparken in Soerendonk en Valkenswaard de horeca niet meer openen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch in kort geding bepaald. De uitspraken in deze zaak werden donderdag gepubliceerd. Volgens de rechtbank bestaat “ernstig gevaar” dat de vergunning voor de horeca op de twee vakantieparken van de Oostappen Groep van Peter Gillis mede zal worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen.

Na een advies van het Landelijk Bureau Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) besloten de betrokken burgemeesters de horecavergunning op Slot Cranendonck in Soerendonk en op de Brugse Heide in Valkenswaard in te trekken. Bureau Bibob onderzocht de geldstromen en integriteit van de eigenaar van beide parken. De gemeenten vermoeden dat de horecavergunning wordt gebruikt voor criminele doeleinden. Gillis stapte naar de rechter om deze besluiten terug te draaien, maar de rechtbank stelt de burgemeesters van beide gemeenten in het gelijk.

De rechtbank ziet niets in het opleggen van allerlei voorwaarden en regels om de horeca alsnog open te houden. Dit omdat de vakantieparken van Gillis in het verleden opgelegde regels slecht naleefden, aldus de rechtbank. Ook na het besluit van beide burgemeesters bleef de horeca open.

Eerder moest ook de horeca van een park van Gillis in Arnhem sluiten op basis van een uitspraak van de rechtbank in Arnhem.