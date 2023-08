Prinsengracht decor van 41e editie klassiek concert

Op de Amsterdamse Prinsengracht is zaterdag de 41e editie van het Prinsengrachtconcert. Het klassiek openluchtconcert is sinds 1981 op een drijvend podium in de gracht voor het Hotel Pulitzer. Alleen in 2020 en 2021 had het concert een andere vorm vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Het concert is gratis toegankelijk en gemiddeld luisteren er 10.000 mensen vanuit bootjes, raamkozijnen of vanaf de kade naar de optredens.

Dit jaar zijn er onder meer optredens van pianist Paul Lewis, bariton Roderick Williams en celliste Bjørg Lewis. Mezzosopraan Maria Fiselier neemt de presentatie op zich.

Het concert begint om 20.00 uur en is live te beluisteren via NPO Radio 4. Ook wordt het concert vanaf 21.20 uur live uitgezonden bij de AVROTROS op NPO 2. Vorig jaar keken er ruim 600.000 mensen naar de live-registratie van het concert. De avond wordt traditiegetrouw afgesloten met het lied Aan de Amsterdamse grachten.

Zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur is het Kinderprinsengrachtconcert, met optredens van onder andere het Jeugdorkest Nederland en gepresenteerd door Soy Kroon. Dat wordt om 18.25 uur uitgezonden op NPO Zapp.