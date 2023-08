Acht mannen aangehouden voor rellen na FC Twente – Hammarby IF

De politie heeft acht mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de rellen na de wedstrijd van FC Twente tegen de Zweedse voetbalclub Hammarby IF vorige maand. De mannen zijn 18 tot 35 jaar oud en komen uit Enschede, Almelo en Hengelo. Ze worden verdacht van mishandeling en openlijke geweldpleging.

Na de wedstrijd tegen Hammarby IF in stadion De Grolsch Veste werd op de tribune en buiten het stadion gevochten. Afgelopen vrijdag kregen 28 supporters die verdacht worden van betrokkenheid al per direct een voorlopig stadionverbod opgelegd voor uit- en thuiswedstrijden van de club.

Het onderzoek naar de ongeregeldheden loopt nog. De politie verwacht deze week nog meer aanhoudingen te verrichten.