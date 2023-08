Waterschap laat dijkgraaf ook voorzitter partij Omtzigt worden

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft dijkgraaf Hein Pieper toestemming gegeven om voorzitter te worden van Nieuw Sociaal Contract, de nieuwe politieke partij van Pieter Omtzigt. Pieper, als dijkgraaf het hoofd van het waterschap, stelde de overige leden van het dagelijks bestuur recent op de hoogte van zijn rol bij de partij die op 22 november meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen. Het partijvoorzitterschap is een onbezoldigde functie.

“We denken dat het heel goed mogelijk is om beide functies naast elkaar uit te voeren”, zegt Floor Wissing, die namens de VVD in het college van heemraden zit. Pieper was al voorzitter van de stichting die het zelfstandig lid van de Tweede Kamer financieel ondersteunt. “Wat dat betreft kwam dit voor ons niet als een verrassing. We wisten al dat de contacten tussen Hein en Pieter er waren”, aldus Wissing, die er geen probleem in ziet dat het hoofd van het waterschap nu ook voorzitter wordt van een politieke partij.

“Het waterschap is een decentrale overheid, dat is wat anders dan de landelijke politiek. Die functies kunnen dus prima naast elkaar uitgevoerd worden”, aldus Wissing. “Persoonlijk vind ik het belangrijk dat we een brede maatschappelijke blik hebben, waarmee we verder kijken dan alleen het waterschap. Ik weet niet hoe de wereld er over vier jaar uitziet en of Nieuw Sociaal Contract dan ook gaat meedoen aan de waterschapsverkiezingen. Daar moeten we het dan misschien later nog eens over hebben.”