Nieuw college in provincie Utrecht geïnstalleerd

Het nieuwe college van de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is maandagavond geïnstalleerd. Het nieuwe dagelijkse bestuur bestaat uit GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA. BBB, de winnaar van de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart dit jaar, maakt geen deel uit van de coalitie.

Het Utrechtse college heeft in André van Schie (VVD) en Has Bakker (D66) twee nieuwe gedeputeerden. Huib van Essen blijft namens GroenLinks bestuurder, net als Rob van Muilekom voor de PvdA. Mirjam Sterk is opnieuw namens het CDA gedeputeerde.

Na de installatie van de gedeputeerden zou het coalitieakkoord voor de komende vier jaar worden besproken. Op voorstel van fractievoorzitter Mieke Hoek van 50PLUS is dat debat naar volgende week woensdag verplaatst om meer tijd te hebben voor de behandeling van het akkoord. Alle fracties stemden in met het voorstel van Hoek.