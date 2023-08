Wachttijden rijexamens bij CBR blijven te hoog

Mensen die hun rijbewijs willen halen, moeten nog steeds te lang van tevoren een praktijkexamen reserveren, meldt demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur). De reserveringstermijn lag eind juni boven de zestien weken, meer dan dubbel zo lang als het doel voor het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR): dat ligt op zeven weken.

Er zijn al langer problemen bij het CBR, waaronder de lange wachttijden voor rijexamens. Vorig jaar daalde de wachttijd nog van 21 naar twaalf weken, maar later steeg de reserveringstermijn weer, en bleef deze op het te hoge niveau. De vraag naar praktijkexamens is meer toegenomen dan het CBR had verwacht, “met name als gevolg van migratie”, aldus Harbers.

Vooral in de randstad moeten mensen die hun praktijkexamen willen doen lang wachten: op sommige plekken is de reserveringstermijn zelfs 22 weken. Het CBR verplaatst nu middelen en examinatoren van de regio naar de randstad, maar dit leidt in de tussentijd tot vertraging.

Een derde reden dat de wachttijden niet teruglopen, is dat het CBR weer aan volledige kwaliteitsborging van examinatoren moet doen. Het programma hiervoor werd twee jaar lang maar deels toegepast, omdat het CBR een inhaalslag moest maken na corona.

Het CBR verwacht dat de reserveringstermijnen de hele zomer rond de ruim zestien weken blijven duren. Pas daarna zal de gemiddelde wachttijd teruglopen. Eind dit jaar komt de termijn uit op acht tot tien weken, is volgens Harbers de verwachting. Dat is een stuk lager dan de termijnen de afgelopen jaren lagen, maar nog steeds boven het doel van zeven weken. Het is volgens het CBR niet nodig om noodmaatregelen te treffen. “Ik neem dit advies van het CBR over”, aldus Harbers.