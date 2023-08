Afscheidsconcert voor Golden Earring verschoven naar begin 2024

Het afscheidsconcert voor de Haagse band Golden Earring in Ahoy wordt verschoven van half oktober naar het eerste kwartaal van 2024. De organisatie van het concert heeft hiertoe besloten omdat zich recent nieuwe partners hebben gemeld voor het evenement. “Het concert verschuift om het zowel financieel als productioneel mogelijk te maken”, staat in een verklaring te lezen die dinsdag is verspreid. De nieuwe datum van het concert wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Met het project De Earring & Ik wil een groep fans zorgen dat het einde van Golden Earring niet ongemerkt voorbijgaat. De Haagse band heeft door de spierziekte van gitarist George Kooymans nooit een officieel afscheid gehad. In november 2019 speelden de muzikanten hun laatste show in Ahoy. Daarna kwam corona en begin 2021 werd bekend dat Kooymans lijdt aan ALS en daardoor niet meer kan optreden. De overige bandleden meldden daarna niet zonder hem verder te willen.

De organisatoren hebben inmiddels al tienduizenden euro’s binnen via crowdfunding en honderden muzikanten hebben zich aangemeld. Ook Ahoy heeft toegezegd mee te werken aan het project.

Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rinus Gerritsen hebben beloofd aanwezig te zijn bij het afscheidsconcert. De drie muzikanten hebben nog niet toegezegd ook zelf te spelen op de avond. Of Kooymans bij het evenement aanwezig kan zijn, is nog niet duidelijk.