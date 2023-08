Lowlands en MOJO vragen pers in 2024 weer om geld

Concertorganisator MOJO gaat journalisten die het festival Lowlands bezoeken volgend jaar weer vragen om een verplichte financiƫle bijdrage als zij het festival willen verslaan. Dat heeft MOJO dinsdag gemeld. Niet alleen journalisten, maar ook gasten, platenbonzen en andere hoogwaardigheidsbekleders die langskomen, moeten de bijdrage betalen.

Het rekenen van het ‘journalistentientje’ leidde dit jaar tot veel kritiek. Diverse media, waaronder het ANP en de NOS, besloten om die reden geen verslag te doen van het festival. Ook journalistenvakbond NVJ veroordeelde de ‘fee’.

MOJO haalde met het initiatief dit jaar ruim 32.000 euro op. De organisator wilde dit geld geven aan drie goede doelen: Amnesty International, Oxfam Novib en de Stichting Vluchteling. De eerste twee organisaties stelden de gift af te wijzen, omdat het betalen voor toegang volgens de clubs indruist tegen de persvrijheid.

Stichting Vluchteling liet weten de gift wel te willen ontvangen. Een woordvoerder meldt dinsdag dat het geld nog niet is overgemaakt.

Lowlands kan dinsdag niet zeggen of de ‘charity fee’ weer een tientje zal zijn. “Over de invulling van de fee nemen we in een later stadium besluiten”, aldus een zegsman van organisator MOJO.