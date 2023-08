Gemeente: vernoeming plein Maarten van Roozendaal is symbolisch

De vernoeming van een pleintje aan de Tweede Kostverlorenkade in Amsterdam naar de overleden zanger Maarten van Roozendaal is symbolisch, laat de gemeente dinsdag weten. “Hierover is niets bekend bij de gemeente Amsterdam. Na contact met de initiatiefnemer, eigenaar van een lokale horecagelegenheid, blijkt het te gaan om een symbolische vernoeming van diens terras. Het gaat hier dus niet om een officiële vernoeming van een openbare ruimte, er komt geen straatnaambord te hangen en deze officieuze naam voor het terras wordt nergens door de gemeente geregistreerd”, aldus een woordvoerder van Stadsdeel West.

Maandag werd bekend dat initiatiefnemer Remco Boas het pleintje voor zijn café aan de Tweede Kostverlorenkade naar de in 2013 overleden zanger wil vernoemen. Het onofficiële straatnaambord wordt vrijdag onthuld door Van Roozendaal’s weduwe Eva Bauknecht.

Van Roozendaal overleed op 1 juli 2013 op 51-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Hij sleepte talloze theaterprijzen binnen, waaronder de Poelifinario-prijs, de Annie M.G. Schmidt-prijs en de Dirk Witte-prijs.