Eis: 40 maanden cel voor verkrachting in 2005 in Meppel

Voor een verkrachting in 2005 is tegen de 38-jarige Michael H. uit Meppel een celstraf van veertig maanden geëist, waarvan twaalf maanden voorwaardelijk. De man stond begin 2022 DNA af voor een ander vergrijp. Het DNA matchte met celmateriaal dat sinds 2005 in de Nederlandse DNA-databank lag opgeslagen.

Het opgeslagen celmateriaal kwam uit een spermaspoor dat was achtergebleven op de regenkleding van het slachtoffer. De vrouw fietste in de vroege ochtend naar haar werk en werd door een man op een scooter klemgereden. De vrouw werd hardhandig betast en seksueel misbruikt. Na de match onderzocht de politie vergelijkbare zaken die niet waren opgelost. Volgens de officier van justitie kan de man ook worden gelinkt aan twee aanrandingen in september 2004 in Havelte en juli 2011 in Meppel.

Na de match werd alsnog het kenteken van de scooter van de melding in 2004 nagetrokken. Het voertuig stond destijds op naam van de verdachte. Hij ontkende beide aanrandingen. Hij leende in die tijd zijn scooter regelmatig uit aan vrienden, zei de man tegen de rechter. Alleen het seksueel contact in 2005 gaf hij toe. Maar dat was met haar goedvinden, zei hij. De man heeft een strafblad, maar is niet eerder veroordeeld voor een zedendelict.

Deskundigen stelden een persoonlijkheidsstoornis vast bij de man waardoor de verkrachting hem in licht verminderde mate moet worden aangerekend. Over de overige beschuldigingen is geen advies uitgebracht, omdat de man die heeft ontkend. De officier van justitie zei geen rekening te willen houden met de ouderdom van de zaak. “Het zwijgen van de verdachte mag niet worden beloond.”

Zonder een behandeling is de kans op herhaling groot, zei de aanklager. Om die reden eiste hij een langere proeftijd van vijf jaar. De vorderingen van in totaal 10.000 euro zijn volgens hem toewijsbaar. De rechtbank doet 5 september uitspraak.