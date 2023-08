BBB en VVD beide in tien van de twaalf provincies in de coalitie

De BBB en VVD hebben beide in tien van de twaalf provincies een plek verworven in de nieuwe coalitie. Noord-Brabant was vrijdag, 163 dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, de laatste provincie die een coalitieakkoord bereikte. De BoerBurgerBeweging, de grote winnaar van de verkiezingen van 15 maart, ontbreekt daar net als in Utrecht in het bestuur.

De VVD maakt wel deel uit van de Brabantse coalitie, samen met GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant. In Noord-Brabant nam de BBB als grootste partij (11 van de 55 zetels) aanvankelijk wel deel aan de onderhandelingen. Die liepen echter op het laatste moment stuk op extra eisen van de BBB. De verkiezingswinnaar werd daarna door de andere partijen buitenspel gezet en deed bij de tweede onderhandelingsronde niet mee.

Limburg was op 9 juni, 86 dagen na de Provinciale Statenverkiezingen, de eerste provincie met een coalitieakkoord. Daarna volgden al snel Gelderland, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland. In Zuid-Holland was het formatieproces aanzienlijk sneller afgehandeld dan vier jaar geleden, toen dat proces maar liefst 168 dagen duurde. Destijds was Drenthe als eerste klaar, al na 56 dagen.

In de laatste weken voor het zomerreces ging het hard en presenteerden ook Groningen, Utrecht, Overijssel, Drenthe en Noord-Holland hun nieuwe coalitie. Friesland was op 6 juli de laatste provincie die voor de zomervakantie een akkoord bereikte. De Friese onderhandelingen waren enkele weken daarvoor stukgelopen toen de PvdA zich op het laatste moment terugtrok. BBB, CDA en ChristenUnie bereikten daarna alsnog snel een akkoord met de Fryske Nasjonale Partij (FNP).

De PvdA is in acht provincies vertegenwoordigd in het bestuur, het CDA in zeven. D66 doet in slechts twee provincies mee in het college (Utrecht en Noord-Brabant). Lokale partijen wisten een plek in de coalitie te verwerven in Groningen (Groninger Belang), Friesland en Noord-Brabant.