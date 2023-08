Yeşilgöz niet voor verbod op vernieling of verbranding koran

Justitieminister Dilan Yeşilgöz is “in eerste instantie” geen voorstander van een verbod op koranverbranding, zoals Denemarken nu wil. Ze is wel van plan de ontwikkelingen daar te volgen en te kijken hoe zo’n wet er dan uit zou zien, zei de demissionair bewindsvrouw desgevraagd. Maar ze vindt het passender om er in een weerbare samenleving zoals Nederland op een andere manier op te reageren dan met een verbod, zoals met woorden.

Zelf vindt ze het vernielen van boeken “primitief. Ik heb er niks mee en ik vind het raar dat mensen dat doen. Maar dat mag in een vrije democratie, je mag het op die manier uiten, dat is een goed wat we met elkaar moeten koesteren. Die vrijheid is er en dat is belangrijk in een samenleving waarbij er ruimte is voor ideeën waar ik me niks bij kan voorstellen”, aldus de minister. Ze benadrukt dat dit bij vrijheid hoort en dat het kan schuren “en dat is heel lelijk om te zien”.

Denemarken werkt aan een verbod op de vernieling van korans of andere religieuze voorwerpen in het openbaar. De vernielingen werden aangericht tijdens protestacties en leidden tot veel woede en dreigementen vanuit islamitische burgers en landen. Ook in Zweden is dit het geval en daarom is het dreigingsniveau verhoogd.

Vorige week werd tijdens een actie van de anti-islambeweging Pegida in Den Haag ook een koran verscheurd.