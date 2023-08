PFAS-reinigingsfabriek Schiphol wekt onrust

Schiphol wil op eigen terrein een fabriek neerzetten om met PFAS vervuilde grond te reinigen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten dat de luchthaven daarvoor geen milieueffectrapport hoeft op te stellen, en dat is reden voor bezorgdheid bij de Noord-Hollandse SP. GroenLinks in de gemeente Haarlemmermeer is zeer verontrust over de niet of nauwelijks afbreekbare stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Schiphol wil de tijdelijke reinigingsinstallatie bouwen op een terrein bij de Zwanenburgbaan waar met PFAS vervuilde grond lag opgeslagen. Omwonenden in onder meer Badhoevedorp zijn bezorgd over mogelijke verspreiding van de chemische stoffen, berichtte de website Schipholwatch in mei. Ook het verwachte vrachtverkeer, de geluidsoverlast en de mogelijke watervervuiling wekken onrust.

Op het terrein van Schiphol en omgeving is veel PFAS aangetroffen, blijkt uit een overzichtskaart die media als Le Monde en The Guardian dit jaar online zetten. De luchthaven kiest voor een reinigingsmethode die volgens GroenLinks-fractievoorzitter Peter Boerman in Haarlemmermeer omstreden is en slechts in enkele pilotprojecten zou zijn toegepast.

Heidi Bouhlel-Lascaris van de Noord-Hollandse SP is bezorgd dat de ‘gewassen’ grond nog steeds te veel PFAS bevat, aangezien “al bekend is dat deze werkwijze niet geschikt is voor kleigrond”. Ook volgens haar is met het “uitspoelen” van PFAS-grond waarbij zwaar verontreinigd slib overblijft nog erg weinig ervaring opgedaan. Zij heeft het provinciebestuur gevraagd welke maatregelen er worden genomen om de gezondheid van de omwonenden te waarborgen.

Gedeputeerde Staten zeggen de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. De omgevingsdienst liet namens de gemeente Haarlemmermeer weten dat de kwestie van de milieueffectrapportage in een later stadium tijdens de vergunningverleningsprocedure aan de orde kan worden gesteld.