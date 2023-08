Brabant bereikt als laatste provincie bestuursakkoord

In de provincie Noord-Brabant hebben de onderhandelende zes partijen als laatste provincie in Nederland een bestuursakkoord bereikt. VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant vormen samen het provinciebestuur.

De BBB komt in de oppositie. In juni was al sprake van een akkoord waaraan de BBB wel deelnam, maar de partij stelde daarna nog zo veel extra eisen dat de andere partijen het vertrouwen opzegden en zonder de BBB verder praatten. De BBB vormt met elf van de 55 zetels de grootste fractie in de Provinciale Staten van Brabant.

Verschillende partijen willen het akkoord eerst nog voorleggen aan hun achterban. Naar verwachting wordt het coalitieprogramma op vrijdag 1 september gepresenteerd.

De onderhandelingen over het akkoord werden vorige week hervat, nadat de gesprekken vanwege het zomerreces waren stilgelegd. De partijen onderhandelden onder leiding van Bert Pauli (VVD) en Erik van Merrienboer (PvdA), beiden voormalige Brabantse gedeputeerden.