Van Ooijen raadt 0.0-bier af voor kinderen

Het is niet verstandig om kinderen 0.0-bier te laten drinken, vindt demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid). Er zit weliswaar geen alcohol in, maar kinderen die vaker 0.0 drinken zijn volgens hem eerder geneigd om al vroeg bier mét alcohol te drinken.

Kinderen die dergelijke drankjes drinken, zijn vaak al gewend aan de smaak. Ook associëren ze alcohol sneller met gezelligheid, zegt Van Ooijen. “Maar 0.0 is geen frisdrank.”

In een mogelijk verbod of beperking van 0.0-drankjes voor jongeren onder de 18 jaar, ziet Van Ooijen niets. “Het zijn natuurlijk geen alcoholische drankjes, dus het is heel gek om daar in de wetgeving iets mee te gaan doen.” Hij legt de verantwoordelijkheid vooral bij de ouders.

Sinds 2014 geldt een verbod op de verkoop van alcoholische drank aan jongeren onder de 18 jaar. Ook mogen ze geen drank bij zich hebben in het openbaar. Over thuis alcohol drinken meldt de wet niets, omdat dit aan de ouders is. De overheid raadt alcoholgebruik door jongeren wel sterk af.

Dat de markt voor 0.0-bier steeds groter wordt, vindt Van Ooijen wel een goede zaak. “Zolang mensen dan ook echt eerder kiezen voor 0.0 dan voor alcohol.”