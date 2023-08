Petitie tegen EU-functie Hoekstra ruim 20.000 keer getekend

De petitie tegen de aanstelling van Wopke Hoekstra als Eurocommissaris voor Klimaat is dinsdagavond, iets meer dan 24 uur na de start, ruim 20.000 keer ondertekend. De actie, georganiseerd door campagnebureau DeGoedeZaak (DGZ), roept de Tweede Kamer op een kandidaat voor te dragen “die de klimaatcrisis serieus neemt”. Hoekstra is volgens DGZ niet de juiste persoon voor de functie.

De CDA’er Hoekstra, demissionair minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier, werd afgelopen vrijdag voorgedragen als kandidaat-Eurocommissaris. Hij moet PvdA’er Frans Timmermans opvolgen, die in Brussel het klimaatbeleid in zijn portefeuille had. Hoekstra was dinsdag op gesprek bij commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die na het gesprek liet weten hem voor te dragen voor de functie.

“Een kabinet moet, zeker als het demissionair is, zorgvuldig omgaan met hoe het besluiten neemt. Rutte is hier zijn boekje te buiten gegaan, daar mogen wij als burgers wat vinden”, betoogt DGZ-directeur Jurjen van den Bergh. DGZ wil dat de Tweede Kamer terugkomt van reces om te debatteren over de kwestie.

De kans dat het lukt om Hoekstra’s aanstelling tegen te houden, schat Van den Bergh in als “best reĆ«el”. Onder meer in het Europees Parlement en vanuit natuur- en milieuorganisaties kwam kritiek op de voordracht.