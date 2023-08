Treinreizigers tussen Brussel en Amsterdam gestrand bij Antwerpen

Treinreizigers die dinsdagavond op weg waren van Brussel naar Amsterdam zijn gestrand in een trein met pech bij het district Merksem in Antwerpen in Belgiƫ. Volgens de Vlaamse omroep VRT worden de vijfhonderd reizigers uit de trein gehaald en kunnen ze met een andere trein verder reizen.

De VRT haalt een woordvoerder van het Belgische spoorbedrijf NMBS aan die zegt dat de trein sinds 19.00 uur stilstaat. Eerst leek het of het probleem kon worden opgelost, aldus de VRT, maar later ontstond een technisch probleem en is besloten de mensen alsnog te evacueren.

“We garanderen dat alle reizigers op hun eindbestemming zullen geraken”, zo citeert de VRT de NMBS-woordvoerder.