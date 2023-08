Agractie over strengere stikstofnorm: eenzijdig en rigide

Boerenactiegroep Agractie blijft erbij dat focus op stikstof in Nederland “leidt tot stilstand” en de natuur “niets oplevert”. Nu duidelijk is dat de normen nog strenger zullen worden, zoals het ministerie van Landbouw donderdag aankondigde, vraagt Agractie-voorman Bart Kemp zich af hoe de overheid dan nog denkt zogeheten PAS-melders te legaliseren.

PAS-melders zijn boeren die zitten te springen om een vergunning voor hun stikstofuitstoot, maar die niet kunnen krijgen bij gebrek aan stikstofruimte. Deze boeren mochten toen het zogeheten Programma Aanpak Stikstof (PAS) nog van kracht was volstaan met een melding, daarom worden ze zo genoemd.

De stikstofnormen voor uiteenlopende soorten natuurgebieden zijn vastgelegd in de kritische depositiewaarden (KDW). Die worden door wetenschappers opgesteld. Wageningse experts hebben donderdag in een rapport een nieuw overzicht van de KDW gegeven voor uiteenlopende habitattypen. In de meeste habitats moet de norm volgens hen strenger worden om in lijn te zijn met de laatste wetenschappelijke inzichten over wat de natuur aankan.

Een werkgroep van het ministerie kijkt overigens ook naar een alternatief voor de KDW, waarin niet alleen naar stikstof wordt gekeken, maar naar de algehele instandhouding van natuurgebieden. Wat Agractie betreft zou de KDW uit de wet geschrapt moeten worden. Dat herhaalt Kemp donderdag in een reactie: “Stop met doorbouwen op een verrot fundament en stel de werkelijke staat van de natuur centraal in het beleid, in plaats van de onhaalbare rigide KDW.”

De onderzoekers stellen zelf overigens in hun rapport dat hun schattingen ook nu nog “aan de conservatieve kant zijn”. Ze leggen uit dat de natuur al decennia onder druk staat door onder meer verzuring en vermesting, processen die vooral worden veroorzaakt door het neerdalen van stikstof.