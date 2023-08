Friesland wil uitleg ProRail over werkzaamheden buiten vakantie

De Friese gedeputeerde voor openbaar vervoer Matthijs de Vries (CU) wil uitleg van spoorbeheerder ProRail over de donderdag gepresenteerde onderhoudsplannen voor 2024. De Vries wil weten waarom ervoor gekozen is om in Friesland in juni en dus buiten de vakantieperiode aan het spoor te werken. “Het zou onverteerbaar zijn als Friesland ten faveure van een andere provincie wordt gestremd”, zei hij tegen het ANP. “Dan zijn wij hier de klos.”

ProRail liet donderdag weten dat het spoor rond Amersfoort en Ede in de zomervakantie moet worden aangepakt en dat er niet genoeg mensen zijn om beide projecten in de vakantie te doen, wat normaal wel gebruikelijk is. De gedeputeerde gaat vrijdag met ProRail in gesprek over de plannen. “Het is goed om te weten wat erachter zit.”

ProRail heeft de plannen niet van tevoren doorgenomen met de provincie. “Het is ingrijpend en het komt als een verrassing voor ons. Wij hoorden het kort voordat het bekend werd gemaakt.”

Het is voor De Vries belangrijk dat Friesland bereikbaar blijft en dat er vervangend vervoer komt als er geen treinverkeer mogelijk is. Dat moet waarschijnlijk worden overlegd met de vervoerders, zei hij. Daarbij komt dat het tiendaagse festival Oerol op Terschelling in juni is. “Ik wil een garantie dat er dan gereden wordt.”

De Vries wist wel dat er werkzaamheden aan zaten te komen, omdat ook het station van Leeuwarden moet worden verbouwd. “Wat dat betreft is het belangrijk werk en het zou mooi zijn als ProRail flink in Friesland investeert.”