Keijzer was al bezig met BBB ten tijde van vertrek CDA

De beoogde premierskandidaat voor de BBB Mona Keijzer heeft “maanden” nagedacht over of zij die rol zou accepteren, zegt ze na haar bekendmaking. Pas begin vorige maand verliet zij het CDA. Kort daarvoor was zij net weer teruggekeerd naar de politiek, na haar ontslag als staatssecretaris, om mee te schrijven aan het Europese verkiezingsprogramma van het CDA.

Zij zou bij de partij zijn vertrokken, omdat zij het niet eens was met een mogelijke voordracht van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls als partijleider. Maar daar was geen sprake van, en de reden deed dan ook wenkbrauwen fronzen bij de christendemocraten.

Over de reden van haar vertrek bij het CDA wil zij het niet meer hebben. “Dat doet er niet meer toe, het ligt achter mij, dat is water onder de brug.”

Keijzer weerspreekt dat de overstap een mogelijke wraakactie is naar het CDA, bijvoorbeeld omdat zij bij die partij haar ambities niet volledig kon waarmaken. Meermaals probeerde ze partijleider te worden, haar laatste poging sneuvelde in 2021. “Nee, iedereen die mij een beetje kent weet dat ik dat niet in mij heb.”