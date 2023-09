Getuige: man achter moord op De Vries moest Poolse maffia opbouwen

Vijf Poolse verdachten in een grote strafzaak in de rechtbank in Zwolle zouden zijn aangestuurd door een van de hoofdverdachten van de moord op Peter R. de Vries. Volgens de getuige met codenaam 5089 uit die zaak is het vijftal naar Den Haag gehaald om een “Poolse maffia” op te bouwen.

Dat bleek vrijdag uit de eerste zittingsdag in strafzaak 26Woltz. Volgens de officier van justitie viel een arrestatieteam na een anonieme tip in oktober 2021 een woning aan de Middachtenweg in Den Haag binnen. Op de slaapkamer van de daar woonachtige Krystian M. werd een wapen aangetroffen. Deze 28-jarige Pool wordt inmiddels verdacht van het aansturen van de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij zou ook de vijf Polen uit de Zwolse strafzaak 26Woltz hebben aangestuurd.

De getuige met codenaam 5089 zei dat Krystian M. als rechterhand van “de baas” een Poolse maffia op moest bouwen. Hij ging over het ophalen van wapens en de verdeling van geld. En hij haalde onder meer de Polen Pawel J. en Robert M. naar Den Haag, aldus de getuige. Het vijftal werd volgens het OM ingezet voor diverse mishandelingen en een poging tot liquidatie.