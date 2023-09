Koning Willem Alexander en Koningin Máxima op streekbezoek in Gelderse Vallei

Gelderse Vallei – Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 31 augustus een streekbezoek aan de Gelderse Vallei in de provincie Gelderland.

Het Koninklijk Paar bezocht de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Ede en Wageningen. Rode draad van dit bezoek was, de transformaties die de streek ondergaat. Bij aankomst in de gemeenten, maakt het Koninklijk Paar kennis met de burgemeesters van de gemeenten in de Gelderse Vallei: burgemeester van Nijkerk Gerard Renkema, burgemeester van Barneveld Jacco van der Tak, burgemeester van Scherpenzeel Marieke Teunissen-Willemsen, burgemeester van Ede René Verhulst en burgemeester van Wageningen Floor Vermeulen.

Nijkerk

Bij Restaurant Maan begroeting Dhr. Daniël Wigboldus, kamerheer in de provincie Gelderland en Dhr. John Berends, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland het Koninklijk Paar. Daarna wordt basisschool De Appelgaard bezocht. Burgemeester Gerard Renkema en de leerlingen van de basisschool verwelkomen de Koninklijke gasten.

Daarna bezocht het gezelschap “Het Appelpad”. Dit oude klompenpad in de gemeente Nijkerk, is acht kilometer lang en loopt rond het buurtschap Appel, in het buitengebied van Nijkerk. Klompenpaden zijn paden die vaak al eeuwenlang bestaan maar hun oorspronkelijke functie als kerkenpaden, jaagpaden en tienwegen verloren hebben. Nu krijgen ze een nieuwe bestemming als wandelroute voor natuurliefhebbers. Het Koninklijk Paar heeft tijdens de wandeling, een koningslinde geplant. Vrijwilligers Corien Wessel en Rien Loman mochten een toelichting geven aan het Koninklijk Paar, over de nieuwe wandelroute.

Barneveld

In Barneveld wordt Poultry Expertise Centre en het Aeres MBO bezocht. Burgemeester Jacco van der Tak, verwelkomde het Koninklijk Paar. Het Poultry Expertise Centre (PEC) is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheid en kennisinstellingen die betrokken zijn bij de pluimveesector. Het PEC bevindt zich op het terrein van Aeres MBO Barneveld. Anne-Jo Smits, is de projectmanager PEC. De MBO-studenten leren bij PEC onder meer over dierverzorging. Studenten van Universiteit Wageningen verrichten daar onderzoek naar ondermeer de eiwitverrijking van het pluimveevoer door middel van gekweekte insecten.

Gertwim de Haas, directeur van het Aeres college en burgemeester van der Tak gaven uitleg tijdens de korte rondleiding aan de Koning en Koningin. Het ging langs kuikens en leghennen achter glas. Verder was er een toelichting bij het informatiebord insectenkweek door Eltjo Bethlehem, business manager PEC. Het Koninklijk paar ging in gesprek met drie specialisten groepen op het gebied van voedselproductie en de uitdagingen die daarmee samenhangen.

Gesprek 1: De problematiek en oplossingen in de sector Celine Breen-Beek, ondernemer bij pluimveehouderij. Mark van Ingen, ondernemer bij pluimveehouderij. Gerben Bos, ondernemer bij pluimveehouderij. Rob van Ingen, ondernemer bij pluimveehouderij.

Gesprek 2: Het sociale en psychologische effect van de actuele problematiek. Brechtje van den Beuken, directeur Bosch Beton. Ryanne van Ginkel, ondernemer bij pluimveehouderij. Leanna Kooloos, ondernemer bij pluimveehouderij. En Edwin Bolwerk, directeur MOBA

Gesprek 3: De transformatie van het landelijk gebied en de landbouw, Henk Kievit, hoogleraar Entrepreneurship & Ecosystems Nyenrode, Wicha Benus, innovatiemakelaar, Jan Workamp, adviseur PEC, Bert Brand, directeur school De Meerwaarde.

Scherpenzeel

Burgemeester Marieke Teunissen-Willemsen ontving het Koninklijke Paar in Park Scherpenzeel. De centrale ontmoetingsplaats van Scherpenzeel. Waar ook het landhuis ‘Huis Scherpenzeel’ ligt, het voormalige gemeentehuis. Het oorspronkelijk versterkte huis stamt uit de middeleeuwen en is sindsdien meermaals verbouwd. De huidige vorm kreeg het gebouw in de negentiende eeuw. In dit gebouw vonden de groepsgesprekken met de Koning en Koningin en vrijwilligers plaats. Onder andere met, Platteland Anders. Vrijwilligerswerk in de culturele sector, Elly van der Grift, Anneke Harthoorn – Wijma, Elouise Ariese, leerling basisschool CBS De Wittenberg en Romy Bochoven, leerling basisschool CBS De Korenmaat.

Verdere gesprekken werden door het Konings Paar gedaan, met IDH Schuldhulp. Vrijwilligerswerk in het sociaal domein, Jacob van Vliet, Willie van de Kleut en Henrie Pastoor. En met de vrijwilligers van Zwembad ’t Willaer. Ook kwam aan bod het vrijwilligerswerk in de recreatieve sector, Rien Bakker, Ton Doornenbal en Corrie Becker. En als laatste het gesprek met de vrijwilligers van De Gebarenboerderij, over het vrijwilligerswerk in de zorg van De Gebarenboerderij, Evita Goudriaan, Jochem Goudriaan en Natasja Blok-de Groot, zij is tolk.

Ede

Burgemeester René Verhulst ontving het Koninklijk Paar, waarna een bezoek volgde aan het ENKA -Terrein. De ENKA, de Nederlandse Kunstzijdefabriek, was van 1922 tot 2003 een fabriek voor de internationale kunstvezelproductie in Ede. In 2008 werd begonnen met de sloop van meerdere ENKA-gebouwen. Een aantal karakteristieke bouwwerken, zoals de hoofdpoort, het kantinegebouw en twee schoorstenen, is rijksmonument en geïntegreerd in de nieuwe woonwijk die hier sinds 2011 ontstaat. De gebiedsontwikkeling strekt verder dan ENKA alleen; zo wordt ook het naastgelegen treinstation Ede-Wageningen verbouwd.

Het Koninklijk paar kreeg een toelichting op de nieuwe woonwijk door Dirk-Jan van den Brink, aannemer bouwbedrijf Kreeft, en Irene Ruys, bewoonster ENKA-wijk.

Na de wandeling door de wijk werd basisschool De Ontdekking bezocht. Op het schoolplein sprak het Koninklijk paar met de basisschooldirecteur Karen Flantua, ouders en leerlingen Amélie Korteland, leerling groep 8 – Manuel Brandsma, leerling groep 3 – Thera Korteland-Dekker, moeder van Amélie, Lisette Kouwenhoven-Brandsma, moeder van Manuel.

Tijdens een wandeling door het ENKA-gebied geven Arno Boon en oud-medewerker ENKA Huub Buning toelichting op de transformatie. Afsluitend licht burgemeester Verhulst de bouwplannen voor station Ede-Wageningen toe.

Bennekom gemeente Ede

Hier wordt Korfbalvereniging DVO/Transus door het Koninklijk paar bezocht. René Verhulst, burgemeester van Ede, en Erik van Buren, bestuurslid DVO/Transus verwelkomde het Koninklijk Paar. De vereniging telt ongeveer 850 leden en is daarmee een van de grootste korfbalclubs van Nederland.

De vereniging biedt zowel recreatief korfbal, als korfbal op het hoogste niveau. Zowel in de zaal als buiten op het veld. DVO is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en toont maatschappelijke betrokkenheid met ondermeer het G Team dat mensen met een verstandelijke beperking met korfbal vertrouwd maakt.

Op het hoofdveld zijn demonstraties voor het Koninklijk Paar door korfbalteams De Kangoeroes (jongste spelers) en het G Team (verstandelijk beperkten). Toelichting op het veld wordt gegeven door G spelers Klaudia Wesseling en Leon Vermijn, en begeleiding door Nicolette Borgers. Ook waren er Demonstraties in de zaal door het eerste team. Daar geven bestuurslid Jeanette Teunissen, trainer Richard van Vloten en DVO-selectiespelers Koen van Roekel en Annelie de Korte een toelichting.

Wageningen

Burgemeester Floor Vermeulen, en Sigrid Verkerk, voorzitter SSR-W ontvingen het Koninklijk Paar. In Wageningen was het hoofdonderwerp, Voedselproductie in de toekomst.

SSR-W (Societas Studiosorum Reformatorum Wageningen) is een van de grootste studentenverenigingen van Wageningen. De vereniging telt ruim 750 leden. De sociëteit Sela heeft met 1000 m2 de grootste studententuin van de Benelux. De Universiteit Wageningen biedt opleidingen op het gebied van voeding en leefomgeving aan ruim 13.000 studenten.

Er was ook hier ruim gelegenheid om met studenten in gesprek te gaan over voedselproductie in de toekomst. Koning Willem Alexander en Koningin Maxima werden uitgenodigd aan twee gesprek tafels aan te schuiven.

De eerste tafel was een Internationaal (gesprek is in het Engels) Welzijn van studenten. De tweede tafel ging over met name beschikbaarheid van voedsel, Food Technology en Voedsel en gezondheid.

Na een mooie informatieve dag werd na een informele afsluiting met diverse deelnemers aan het streekbezoek afscheid genomen van het Koninklijke Paar.